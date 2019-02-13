Шесть ударов топором по голове: стали известны подробности жуткого убийства пенсионера

Трагедия разыгралась утром во вторник, 12 февраля, в деревне Долиняны (Щучинский район Гродненской области) в частном доме.

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Как стало известно милиции, двое пожилых мужчин выпивали и беседовали за жизнь. В какой-то момент между ними возникла ссора. В ход пошли не только кулаки, но и топор.

66-летний хозяин дома, где проходило застолье, стал избивать собутыльника – он нанес ему не менее 12 ударов руками по лицу и шесть ударов топором в область головы, от которых 67-летний мужчина скончался.

Подозреваемый был задержан.