Уровень официальной безработицы снижается

По данным Министерства труда и социальной защиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 февраля 2019 года составил 0,3% и по сравнению с 1 февраля прошлого года снизился на 0,2 процентного пункта.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,4%; в Минской области — 0,3%; в Минске — 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 февраля 2019 года состояло 14,8 тыс. человек, что на 37,6% меньше, чем годом ранее (23,8 тыс.).

Нанимателями на 1 февраля заявлены сведения о наличии 77,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 42,9% больше, чем на 1 февраля 2018 года (54,3 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 62,7% общего числа вакансий против 58% год назад.

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 февраля нынешнего года составил 0,2 безработного на одну вакансию (на 1 февраля 2018 года — 0,4). В Брестской, Витебской и Могилевской областях этот показатель составил 0,3; в Гомельской и Гродненской областях — 0,2; в Минске и Минской области — 0,1.

В январе 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 13,8 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 9,8 тыс.

На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 7,9 тыс. человек, или 57,7% обратившихся, из них 5,4 тыс. безработных. На обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 165 человек. В оплачиваемых общественных работах при содействии службы занятости приняли участие 2,3 тыс. человек. На новое место жительства и работы переселено 9 семей безработных.

В четвертом квартале 2018 года уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) составил 4,8% численности рабочей силы. Занятость населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) в этот период была на уровне 68%.