Раненые в столбцовской школе подростки переведены из реанимации в хирургию

Медики оценивают состояние здоровья двух подростков, пострадавших при нападении в столбцовской школе, как удовлетворительное.

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Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун, они переведены из реанимационного в хирургическое отделение.

«Все параметры постепенно приходят в норму», — сказала она.

Трагедия в СШ №2 в Столбцах разыгралась утром 11 февраля. По информации СК, ученик 10-го класса напал с ножом на учительницу истории, ранил двух одноклассников, которые пытались за нее заступиться (двое подростков, 15 и 16 лет, получили колото-резаные ножевые ранения и были прооперированы; на данный момент состояние школьников — тяжелое, но стабильное, их жизнь вне опасности.), а затем — 11-классника, который скончался на месте. 50-летняя учительница тоже умерла.

Нападавший с места преступления скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. При задержании у подростка было обнаружено предполагаемое орудие преступления — нож.