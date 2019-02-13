КГК взялся за медицину

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Комитет госконтроля приглашает жителей Беларуси оценить качество и доступность получения медицинских услуг.

Фото pixabay.com

Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства до 28 февраля нынешнего года в рамках подготовки к республиканскому семинару-совещанию по проблемам здравоохранения, сообщила пресс-служба КГК.

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Респондентам предлагается ответить на 16 вопросов, в том числе об удовлетворенности медобслуживанием в поликлиниках по месту жительства и работой бригад скорой медицинской помощи, о состоянии материально-технической базы госучреждений здравоохранения, о наиболее значимых проблемах в сфере здравоохранения.

Полученные данные будут использованы при подготовке информации Комитета госконтроля о проблемных вопросах в отрасли, отмечается в релизе.

Ранее Naviny.by писали, что Комитет государственного контроля ждут важные кадровые изменения. На данный момент в ведомстве образовалась вакансия – Александр Лукашенко уволил Ивана Романовича с должности первого заместителя председателя КГК.
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Тэги: КГК медицина

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