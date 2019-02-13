КГК взялся за медицину

Комитет госконтроля приглашает жителей Беларуси оценить качество и доступность получения медицинских услуг.

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Интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства до 28 февраля нынешнего года в рамках подготовки к республиканскому семинару-совещанию по проблемам здравоохранения, сообщила пресс-служба КГК.

Респондентам предлагается ответить на 16 вопросов, в том числе об удовлетворенности медобслуживанием в поликлиниках по месту жительства и работой бригад скорой медицинской помощи, о состоянии материально-технической базы госучреждений здравоохранения, о наиболее значимых проблемах в сфере здравоохранения.

Полученные данные будут использованы при подготовке информации Комитета госконтроля о проблемных вопросах в отрасли, отмечается в релизе.