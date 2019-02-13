На пожаре в доме 90-летнего гомельчанина нашли гранату – эвакуированы 26 человек

Вечером во вторник, 12 февраля, на пожаре на улице Сосновой, 8 был спасен 90-летний пенсионер.

До прибытия первых расчетов МЧС, из задымленной квартиры сосед вынес 64-летнего сына хозяина жилища.

«Во время проливки горевшей мебели в тумбочке был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1», - сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасателями оперативно была проведена эвакуация 26 жильцов подъезда. На место происшествия были срочно вызваны минеры в/ч 5525. Прибывшая группа установила, что граната была учебной.

В настоящее время по данному факту проверку проводит милиция.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.