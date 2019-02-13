Песков раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл некоторые детали предстоящих в Сочи переговоров лидеров Беларуси и РФ.

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По его словам, Владимиру Путину и Александру Лукашенко предстоят трехдневные переговоры, которые в основном пройдут с глазу на глаз, пишет lenta.ru .

Ранее отмечалось, что сегодня стороны рассмотрят ключевые вопросы взаимоотношений Беларуси и России, а в пятницу проведут встречу с министрами, которые курируют вопросы образования, культуры и спорта.

Ключевым вопросом в переговорах, как ожидается, станет тема топливно-энергетического комплекса.

Белорусский и российский послы Владимир Семашко и Михаил Бабич чуть ли не синхронно высказали мнение, что президенты найдут консенсус, который позволит решить вопросы.