В Мстиславском районе в результате заноса конных саней погиб ребенок

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Шестилетний житель деревни Борисовка Мстиславского района погиб, оказавшись прижатым санями к сараю.

Как сообщило управление Следственного комитета по Могилевской области, вечером 11 февраля на конных санях женщина, ее сожитель и два ее внука, шестилетний и четырехлетний мальчики, возвращались домой в деревню Борисовка.

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Лошадью управляли взрослые. При заезде на придомовую территорию лошадь поскользнулась и упала, в результате чего сани занесло в сарай.

Старший ребенок оказался зажат между спинкой саней и балкой сарая. От полученных травм он погиб.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
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Тэги: погиб ребенок Город: Мстиславль

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