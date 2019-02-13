В Мстиславском районе в результате заноса конных саней погиб ребенок
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Шестилетний житель деревни Борисовка Мстиславского района погиб, оказавшись прижатым санями к сараю.
Как сообщило управление Следственного комитета по Могилевской области, вечером 11 февраля на конных санях женщина, ее сожитель и два ее внука, шестилетний и четырехлетний мальчики, возвращались домой в деревню Борисовка.
Лошадью управляли взрослые. При заезде на придомовую территорию лошадь поскользнулась и упала, в результате чего сани занесло в сарай.
Старший ребенок оказался зажат между спинкой саней и балкой сарая. От полученных травм он погиб.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия.