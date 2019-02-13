Биржа: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал

13 февраля на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и российскому рублю, снизился к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0087 пункта (0,36%) и составил 2,4428 белорусского рубля.

Курс доллара снизился на 0,0010 пункта (0,05%) и составил 2,1571 белорусского рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0019 пукта (0,06%) и составил 3,2832 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость нефти растет в среду после сообщения о резком сокращении добычи ОПЕК и на фоне санкций США против Венесуэлы, цена марки Brent достигла 63 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, снизился на 0,0364 рубля и составил 65,6783 рубля.



