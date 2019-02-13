В прокуратуру передано дело о подпольном борделе в Боровлянах

По целому ряду нелицеприятных статей Уголовного кодекса будут судить 39-летнего минчанина, устроившего в коттедже в Боровлянах секс-вечеринку.

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В настоящее время расследование уголовного дела об организации и содержании притонов для занятия проституцией, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера завершено и передано в прокуратуру для направления в суд.

Как отметили в Следственном комитете, обвиняемый в 2002 году получил 16 лет колонии за убийства, разбоя и изнасилования. В 2015-м он досрочно освободился и спустя некоторое время начал свою деятельность в качестве ИП в сфере организации культурно-массовых мероприятий.

По данным следствия, с августа 2016 года до момента задержания он под видом проведения вечеринок организовывал притоны и создавал условия для занятия проституцией. Он находил клиентов, желающих получить сексуслуги, после чего снимал элитные жилые дома с бассейном, сауной, бильярдом, предоставлял посетителям дорогостоящий алкоголь и продукты.

Выяснилось, что в мероприятии участвовали женщины, которые добровольно оказывали сексуслуги и мужчины, которые платили организатору за вход 200-350 рублей.

В рамках расследования также выявлены и иные эпизоды противоправных действий мужчины: «Получены доказательства его причастности к изнасилованию 21-летней девушки в 2015 году и восстановлены события четырехлетней давности».

В 2018-м жертвой его насильственных действий сексуального характера стала 18-летняя жительница Брестской области. Он запер девушку в комнате и вопреки ее воле, избивая, требовал вступить с ним в половую связь. Однако потерпевшая смогла оказать сопротивление и позвать на помощь.

Окончательное обвинение мужчине предъявлено по следующим статьям УК: