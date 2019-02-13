Очередной раунд переговоров по Украине проходит в Минске

/ Мир
Просмотров: 151

13 февраля в Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Спецпредставитель Мартин Сайдик. Фото из архива

Переговоры начались со встречи подгрупп трехсторонней контактной группы. Во второй половине дня состоится заседание самой контактной группы.

Встречи в «Президент-отеле» традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в Минске 30 января. По его итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что минские соглашения по Донбассу не имеют альтернативы. При этом он отказался комментировать высказанное им ранее предложение заменить соглашения на новый план мирного урегулирования, напоминает БелаПАН.

Сюжет: Переговоры по Украине
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: переговоры по Украине в Минске Персона: Мартин Сайдик

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко: если Путин и Порошенко захотят, отправим миротворцев на Донбасс

Лукашенко: если Путин и Порошенко захотят, отправим миротворцев на Донбасс

Перенесут ли переговоры по Украине из Минска «хоть в Антарктиду»?

Перенесут ли переговоры по Украине из Минска «хоть в Антарктиду»?

На Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и сепаратистами

На Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и сепаратистами

Сколько заплатил Минск за амплуа миротворца в переговорах по Донбассу?

Сколько заплатил Минск за амплуа миротворца в переговорах по Донбассу?