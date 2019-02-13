Очередной раунд переговоров по Украине проходит в Минске

13 февраля в Минске проходит очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Спецпредставитель Мартин Сайдик. Фото из архива

Переговоры начались со встречи подгрупп трехсторонней контактной группы. Во второй половине дня состоится заседание самой контактной группы.

Встречи в «Президент-отеле» традиционно проходят в закрытом для СМИ режиме.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в Минске 30 января. По его итогам спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик заявил журналистам, что минские соглашения по Донбассу не имеют альтернативы. При этом он отказался комментировать высказанное им ранее предложение заменить соглашения на новый план мирного урегулирования, напоминает БелаПАН.