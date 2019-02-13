Тело мужчины, утонувшего в Припяти при опрокидывании аэроглиссера, пока не нашли

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Продолжается поиск тела мужчины, утонувшего в Припяти при опрокидывании аэроглиссера.

ЧП случилось 11 февраля у деревни Семигостичи Столинского района. Под аэроглиссером, который перевозил на базу отдыха десять человек, проломился лед. Судно опрокинулось, и трое мужчин оказались в воде.

39-летний мужчина утонул. Еще двоих, 46 и 38 лет, извлек из воды управлявший судном рабочий. Все трое пострадавших — жители Столинского района.

46-летний мужчина скончался до прибытия медиков, 38-летний госпитализирован. Он находится в реанимации. Остальные пассажиры аэроглиссера не пострадали.

11 и 12 февраля поисковые работы вели водолазы Давид-Городокской спасательной станции. Сегодня к ним подключились водолазы Столинской спасательной станции. Всего работают шесть водолазов.

Работы осложняются сильным течением и сложной ледовой обстановкой

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении управлявшего судном 38-летнего рабочего. Он задержан.
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Тэги: аэроглиссер утонул Город: Столин

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