Тело мужчины, утонувшего в Припяти при опрокидывании аэроглиссера, пока не нашли

Продолжается поиск тела мужчины, утонувшего в Припяти при опрокидывании аэроглиссера.

ЧП случилось 11 февраля у деревни Семигостичи Столинского района. Под аэроглиссером, который перевозил на базу отдыха десять человек, проломился лед. Судно опрокинулось, и трое мужчин оказались в воде.

39-летний мужчина утонул. Еще двоих, 46 и 38 лет, извлек из воды управлявший судном рабочий. Все трое пострадавших — жители Столинского района.

46-летний мужчина скончался до прибытия медиков, 38-летний госпитализирован. Он находится в реанимации. Остальные пассажиры аэроглиссера не пострадали.

11 и 12 февраля поисковые работы вели водолазы Давид-Городокской спасательной станции. Сегодня к ним подключились водолазы Столинской спасательной станции. Всего работают шесть водолазов.

Работы осложняются сильным течением и сложной ледовой обстановкой

Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении управлявшего судном 38-летнего рабочего. Он задержан.