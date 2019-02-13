Лукашенко – Путину: отношения Беларуси и России незыблемы

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Александр Лукашенко встретился сегодня в Ясной Поляне с российским коллегой Владимиром Путиным.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Официальный белорусский лидер прибыл в Россию вчера вечером.

Обращаясь к Путину, он сказал: «Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Беларуси и России незыблемы».

При этом Лукашенко подчеркнул, что так, «кто бы что ни писал и ни говорил».

В первой встрече президентов принимают участие:

  • с белорусской стороны – Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, Максим Ермолович, Дмитрий Крутой, Владимир Семашко;
  • с российской – Антон Силуанов, Дмитрий Козак, Юрий Ушаков, Максим Орешкин, Михаил Бабич.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые нюансы переговров.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Сочи

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