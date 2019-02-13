Путин на встрече с Лукашенко: у нас большая программа — и сегодня, и в предстоящие два дня

Беларусь является важнейшим стратегическим партнером, союзником России, поэтому для президента РФ очень важно сверить часы с президентом Беларуси по вопросам международных отношений и ситуации в регионе, в том числе по вопросу интеграции на постсоветском пространстве.

Об этом заявил Владимир Путин 13 февраля в Сочи в начале встречи с Александром Лукашенко.

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Путин отметил, что Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси — «49 с лишним процентов приходится на долю России в товарообороте республики».

«У нас и финансовые отношения развиваются. За последние годы достаточно большой объем государственных кредитов выдано Беларуси — шесть с лишним миллиардов плюс 58 миллиардов рублей, по линии Фонда ЕврАзЭС шесть траншей общим объемом 1,6 миллиарда долларов», — сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что Беларусь «очень дисциплинированно в финансовом смысле исполняет свои обязательства». «Это позволяет нам работать по крупным проектам, имею в виду и строительство атомной электростанции, которая находится в завершающей стадии», — отметил Путин.

Вместе с тем он обратил внимание, что в отношениях между странами «бывают и шероховатости, бывают и проблемы, но так, как это и положено между друзьями, надеюсь, что эти проблемы будут решаться так, как они решались, и дальше».

Как сообщалось ранее, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продлятся три дня — 13-15 февраля.

«Как и договаривались, мы пообщаемся в неформальной обстановке. У нас будет возможность встретиться, поговорить и сегодня, и завтра, и послезавтра. Надеюсь, у вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов. У нас большая программа — и сегодня, и в предстоящие два дня», — сказал Путин, обращаясь к Лукашенко.