На заседании Совбеза ООН озвучили число российских военных на Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко выступил на заседании Совета безопасности. Дипломат заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ.

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«Вооруженные силы в 35 000 человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2100 российских регулярных военнослужащих — главным образом на командных должностях», — подчеркнул Ельченко, передает liga.net .

Он уточнил, что возле неподконтрольного участка украинской границы Россия сосредоточила более 87 тысяч военных.

«Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма — 87 тысяч 750 человек», — сказал постпред Украины в ООН.

Ельченко добавил, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков. Это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия или Франция.