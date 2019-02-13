На заседании Совбеза ООН озвучили число российских военных на Донбассе
Против Украины воюют 37 тысяч человек, в их арсенале 496 боевых танков.
Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко выступил на заседании Совета безопасности. Дипломат заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований, которых курируют свыше двух тысяч регулярных военных РФ.
«Вооруженные силы в 35 000 человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2100 российских регулярных военнослужащих — главным образом на командных должностях», — подчеркнул Ельченко, передает
Он уточнил, что возле неподконтрольного участка украинской границы Россия сосредоточила более 87 тысяч военных.
«Общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма — 87 тысяч 750 человек», — сказал постпред Украины в ООН.
Ельченко добавил, что по состоянию на начало февраля, российские вооруженные формирования на Донбассе имели в своем распоряжении 496 основных боевых танков. Это можно сравнить с арсеналами таких стран, как Германия или Франция.