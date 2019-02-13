Гомельчанин, ранивший трех милиционеров, получил 13,5 года лишения свободы

13 февраля Гомельский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего Никиты Баса.

Житель Гомеля обвинялся в покушении на убийство двух и более лиц, а также уклонении от отбывания наказания. При задержании в Гомеле он ранил ножом трех милиционеров. По совокупности преступлений ему назначено тринадцать с половиной лет лишения свободы.

Суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших — в целом на 3,5 тысячи рублей.

Ночью 3 апреля 2018 года Никита Бас сбежал из больницы, спустившись по простыням с третьего этажа. В больнице он проходил обследование по направлению из учреждения открытого типа («химии»), где отбывал наказание за хулиганство и незаконный оборот наркотиков.

Полтора месяца он скитался. 15 мая его нашли в Гомеле и пытались задержать — прямо в троллейбусе, в котором он ехал. Бас достал нож и оказал активное сопротивление — нанес раны трем сотрудникам.

Молодой человек выскочил из салона троллейбуса, пробежал несколько километров, переплыл Сож. В итоге парень был задержан бойцами ОМОНа — ему прострелили обе ноги.

Один из милиционеров, участвовавших в задержании, чудом избежал летального исхода — у него был задет крупный сосуд, в результате чего произошла массивная кровопотеря. Пассажир троллейбуса наложил жгут, оперативно прибыла скорая помощь, что и спасло жизнь пострадавшему.

Вину в покушении на убийство Никита Бас не признал. Он заявил на суде, что защищался, когда на него в троллейбусе набросились трое неизвестных (милиционеры были в гражданской одежде). В уклонении от отбытия наказания он признавал вину, сообщает БелаПАН.