Пассажир киевской электрички открыл огонь на поражение по хулиганам

Боец военизированной охраны ранил трех мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в электропоезде Киев – Мироновка.

Фото: kv.npu.gov.ua

Как сообщили в Нацполиции, хулиганы сели в электричку на станции Карапиши, пытались проникнуть в кабину машиниста и применили экстренное торможение.

Им сделал замечание работник военизированной охраны в форменной одежде, который ехал к месту несения службы. Хулиганы начали оскорблять его нецензурной бранью, угрожали избить и забрать оружие. Охранник достал из кобуры табельное огнестрельное оружие и произвел предупредительный выстрел вверх. Один из мужчин бросился на охранника. Боец открыл огонь на поражение.

На станции Ольшаница правонарушителей передали правоохранителям и медикам и доставили в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31- и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделении больницы.

В отношении стрелявшего завели уголовное дело — за «умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника».