Лукашенко пообещал Путину и россиянам хорошие «чарку и шкварку»

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Во вступительном слове на сегодняшней встрече с президентом России Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за «поддержку нашей экономики».

Фото pixabay.com

Вместе с тем, отметил он, экономика Беларуси – это «финишное производство российской экономики».

Лукашенко заметил, что белорусская сторона 60-70% сырья и комплектующих по основной машиностроительной продукции и нефтепереработке приобретает у россиян.

«Поэтому поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете те примерно 35-40 млн людей (вместе с семьями), которые работают на российских предприятиях, поставляют в Беларусь продукцию», - заметил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы выпускают качественное продовольствие, которым готовы накормить Россию.

«Мы имеем все возможности для того, чтобы накормить людей качественными продуктами питания. Поэтому какие бы ни были конфликты и скандалы, вы помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску. Вы это четко должны понимать», - сказал Александр Лукашенко.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Город: Сочи

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