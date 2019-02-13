ЧП на металлургическом заводе в Жлобине — рабочему защемило руку

13 февраля примерно в 7 часов утра на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине произошел нечастный случай.

В электросталеплавильном цеху № 1 во время выполнения ремонтных работ защемило руку старшему мастеру участка электрослужбы.

Как сообщили БелаПАН на предприятии, работнику была оказана оперативная медицинская помощь, он был отправлен в больницу.

Предприятие проводит расследование несчастного случая в установленном законодательстве порядке.