ЧП на металлургическом заводе в Жлобине — рабочему защемило руку

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13 февраля примерно в 7 часов утра на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине произошел нечастный случай.

В электросталеплавильном цеху № 1 во время выполнения ремонтных работ защемило руку старшему мастеру участка электрослужбы.

Как сообщили БелаПАН на предприятии, работнику была оказана оперативная медицинская помощь, он был отправлен в больницу.

Предприятие проводит расследование несчастного случая в установленном законодательстве порядке.

 

 

Фото NEXTA
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Тэги: БМЗ производственная травма Город: Жлобин

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