Пост IKEA из шести букв в Facebook стал вирусным

Итальянское отделение IKEA создало свой самый популярный пост в соцсети: буквосочетание hhsdjh уже набрало 24 тысячи лайков, более 4 тысячи комментариев и почти 12 тысяч репостов.

Торговая сеть пока не объясняет, была ли эта публикация запланирована или случайна.

Пользователи соцсети стали шутить, что это новая линейка мебели и уточняли, когда релиз и какие цвета будут доступны.

Перевод: «Мы должны собрать слово?»;

Перевод: «Наконец-то! Какие цвета будут доступны?»;

Перевод: «Потратьте месяцы, планируя посты в социальных сетях, а затем случайно сделанный пост собирает сотни комментариев»;

Перевод: «Когда вы уволили смм-щика, но у него все еще есть пароль».