Пост IKEA из шести букв в Facebook стал вирусным

/ Мир
Просмотров: 348

Итальянское отделение IKEA создало свой самый популярный пост в соцсети: буквосочетание hhsdjh уже набрало 24 тысячи лайков, более 4 тысячи комментариев и почти 12 тысяч репостов.

Торговая сеть пока не объясняет, была ли эта публикация запланирована или случайна.

Пользователи соцсети стали шутить, что это новая линейка мебели и уточняли, когда релиз и какие цвета будут доступны.

Перевод: «Мы должны собрать слово?»;

Перевод: «Наконец-то! Какие цвета будут доступны?»;

Перевод: «Потратьте месяцы, планируя посты в социальных сетях, а затем случайно сделанный пост собирает сотни комментариев»;

Перевод: «Когда вы уволили смм-щика, но у него все еще есть пароль».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: новости Италии IKEA Facebook Город: Рим

Другие материалы на эту тему:

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

Сооснователь MSQRD: наши миссии с Facebook очень похожи

Сооснователь MSQRD: наши миссии с Facebook очень похожи

Нет аккаунта в Facebook? — Маньяк!

Нет аккаунта в Facebook? — Маньяк!

У Facebook появилась первая леди

У Facebook появилась первая леди