Лукашенко в Сочи уже успел покататься на лыжах

Утром 13 февраля Александр Лукашенко, находящийся в Сочи, катался на лыжах. Об этом он рассказал в начале встречи с Владимиром Путиным.

Президент Беларуси прилетел в Сочи вечером 12 февраля.

«Для меня это родной дом. Я ехал по новой дороге вчера вечером, уже поздно вечером, к ночи, и вспоминал ту тяжёлую, страшную советскую трассу, по которой мы перемещались, страшно было смотреть вниз.

Сегодня это совсем другой курорт, совсем другая территория. Рад, что в своевремя белорусы построили здесь свой дом, у нас тут две гостиницы, особняки, которые сегодня заполнены туристами, и работаем не в убыток», — цитирует Лукашенко пресс-служба российского президента.

Также президент Беларуси поблагодарил Путина «за те [лыжные] трассы, которые подготовлены». По словам Лукашенко, и он сам, и сопровождающие его лица «очень довольны». «Так что мы уже прокатились по сочинским трассам», — сказал Лукашенко.

А после завершения деловой встречи с участием членов делегаций Лукашенко вновь отправился на одну из сочинских горнолыжных трасс, но уже в компании Путина.