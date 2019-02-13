Такого еще не было. К минской трехэтажке планируют надстроить четыре этажа

Обеспокоенные жители дома на Нововиленской боятся, что здание может рухнуть.

Фото: realt.by

Компания «Мансарды столицы» выступила с идеей реконструировать малоэтажки путем пристройки дополнительных четырех этажей. В Беларуси подобного опыта реконструкции еще нет: на сегодня старый столичный фонд модернизировался лишь с пристройкой одного этажа и мансарды. Это случится, если 51% жильцов проголосует «за». Люди встревожены, боясь оказаться под завалами собственного дома, сообщает Realt.by .

«Мы не против капитального ремонта и модернизации — даже за. Дом хоть и крепкий, но "освежить" фасады давно пора. Я даже согласен на надстройку мансардного уровня, возможно, это бы придало малоэтажке современный вид. Но "Мансарды столицы" хотят достроить четыре этажа на трехэтажку, а это совсем другая история, — переживает жилец дома № 12. — Кто вообще даст гарантии, что дом не рухнет после такой модернизации?»

Представители застройщика уверены — люди боятся нового, но «плюсы» такой реконструкции очевидны.

«Мы предлагаем модернизацию, которая, помимо гарантированных бонусов, позволит увеличить площадь существующих квартир в среднем на 15 квадратных метров, повысив ликвидность объекта на 20%. В деньгах это порядка 15 тысяч долларов», — рассказали в ООО «Мансарды столицы».

Со слов застройщика, данная технология широко развита за рубежом. Рисков для жителей нет, так как дополнительных нагрузок на существующие конструкции дома не будет вообще. Под новое строительство реализуют дополнительный фундамент и несущие конструкции, на которые и будут опираться новые этажи по принципу «матрешки». Благодаря дополнительным несущим элементам у застройщика есть возможность расширить границы существующих квартир. В планах — пристройка лоджий и увеличение площади кухонь почти в два раза. Кроме того, в подъездах появятся лифты, будут обновлены фасады и места общего пользования. Количество квартир вырастет с 48 до 112.

Источник: realt.by

Проектной документации по дому еще нет, она будет разработана, если жители проголосуют «за». В качестве примера застройщик демонстрирует проект девятиэтажного дома на базе аналогичной трехэтажки, но уверяет: выше семи этажей на Нововиленской никто подниматься не будет.