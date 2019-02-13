Лукашенко взял в Сочи сына Николая
Президент Беларуси Александр Лукашенко взял в свою рабочую поездку в Сочи младшего сына Николая.
Сегодня Лукашенко-младший вместе с отцом и президентом России Владимиром Путиным катался на горных лыжах.
Александр Лукашенко оказался единственным, кто катался на лыжах без шлема — в обычной черной шапочке.
Как сообщают российские СМИ, появление на лыжном склоне президентов и большой группы сопровождения стало неожиданностью для обычных туристов. Многие поспешили сделать селфи на фоне вип-персон.