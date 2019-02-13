Лукашенко взял в Сочи сына Николая

Президент Беларуси Александр Лукашенко взял в свою рабочую поездку в Сочи младшего сына Николая.

Сегодня Лукашенко-младший вместе с отцом и президентом России Владимиром Путиным катался на горных лыжах.

Александр Лукашенко оказался единственным, кто катался на лыжах без шлема — в обычной черной шапочке.

Как сообщают российские СМИ, появление на лыжном склоне президентов и большой группы сопровождения стало неожиданностью для обычных туристов. Многие поспешили сделать селфи на фоне вип-персон.

Путин поставил точку в споре лыжников и сноубордистов: «лыжи благородней». Но не исключил, что в следующий раз опробует доску pic.twitter.com/TOnJG25wqK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 февраля 2019 г.