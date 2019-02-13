Гендиректора минского завода задержали за взятку в 23 тысячи долларов

/ Общество
Просмотров: 3740

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома задержали с поличным руководителя ОАО «Приборостроительный завод „Оптрон“».

По сообщению МВД, взятка составила 23 100 долларов, но это лишь пятая часть суммы, которую требовал подозреваемый. Гендиректор получил деньги от представителя коммерческой организации за помощь в приобретении заводской недвижимости.

Фигуранту грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

ОАО «Приборостроительный завод „Оптрон“» специализируется на разработке и изготовлении высокотехнологичной инновационной продукции в области механики и мехатроники, высокоэффективных изделий для предприятий агропромышленного комплекса, пожарного оборудования и персонального электрического транспорта.

Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Оптрон коррупция взятка Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Чиновник, который бесплатно берет продуктовые пайки. О ком говорил глава КГБ

Чиновник, который бесплатно берет продуктовые пайки. О ком говорил глава КГБ

Рыгор КАСТУСЁЎ. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Як стрымаць карупцыю

Рыгор КАСТУСЁЎ. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Як стрымаць карупцыю

Экс-главу Лоевского района на семь лет отправили за решетку

Экс-главу Лоевского района на семь лет отправили за решетку

Исследование. В Беларуси коррупция — серьезный вызов для бизнеса

Исследование. В Беларуси коррупция — серьезный вызов для бизнеса