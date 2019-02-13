Гендиректора минского завода задержали за взятку в 23 тысячи долларов

Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома задержали с поличным руководителя ОАО «Приборостроительный завод „Оптрон“».

По сообщению МВД, взятка составила 23 100 долларов, но это лишь пятая часть суммы, которую требовал подозреваемый. Гендиректор получил деньги от представителя коммерческой организации за помощь в приобретении заводской недвижимости.

Фигуранту грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.