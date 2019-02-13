Российских правозащитников включили в реестр «иностранных агентов»

Соответствующее решение в отношении движения «За права человека» правозащитника Льва Пономарева принял Минюст России.

Сам Пономарев рассказал «МБХ медиа» , что решение может быть связано с тем, что еще одна подконтрольная ему организация «Горячая линия» получала финансирование от Комитета ООН против пыток.

«Теперь они (Минюст — ред.) отмечают, что „Горячая линия“ является отделением движения „За права человека“, она и правда некоторое время была частью движения. Но потом сам Минюст говорил, что организация с отдельным уставом не может быть отделением движения», — сказал правозащитник.

Решение было принято после внеплановой проверки. Она была начата в декабре 2018 года по требованию Генпрокуратуры. Это произошло спустя сутки после того, как 77-летнего Пономарева арестовали на 25 суток по статье о повторном нарушении правил проведения митингов из-за акции в поддержку фигурантов дела «Сети» и «Нового величия». Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста до 16 суток.

Движение «За права человека» уже признавали «иностранным агентом» в 2014 году, но в 15-м его исключили из реестра.