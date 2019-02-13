Два украинских горняка погибли на шахте 13.02.2019 / 20:44 / Мир Просмотров: 86 A- A+ Инцидент произошел на шахте «Юбилейная» ЧАО «Сухая Балка» в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец в Facebook. Оценка: 1 2 3 4 5 Нет оценокОценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: новости Украины шахта горняки Персона: Михаил Волынец Город: Кривой Рог Другие материалы на эту тему: «Работа в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад» Соленое золото белорусской земли В Кузбассе произошли беспорядки из-за катастрофы на шахте, фото На уральской шахте произошел взрыв, есть жертвы