Два украинских горняка погибли на шахте

/ Мир
Просмотров: 86

Инцидент произошел на шахте «Юбилейная» ЧАО «Сухая Балка» в Кривом Роге.

Об этом сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец в Facebook.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: новости Украины шахта горняки Персона: Михаил Волынец Город: Кривой Рог

Другие материалы на эту тему:

«Работа в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад»

«Работа в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад»

Соленое золото белорусской земли

Соленое золото белорусской земли

В Кузбассе произошли беспорядки из-за катастрофы на шахте, фото

В Кузбассе произошли беспорядки из-за катастрофы на шахте, фото

На уральской шахте произошел взрыв, есть жертвы

На уральской шахте произошел взрыв, есть жертвы