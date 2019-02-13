Ученые опубликовали шокирующий доклад о будущем насекомых и выживании человечества

Согласно исследованию, которое опубликовала на днях в журнале Biological Conservation группа международных ученых, насекомые полностью исчезнут через 100 лет — и это очень опасно.

Специалисты говорят как минимум о пяти волнах вымирания, которые, вероятно, были вызваны тектонической активностью планеты или воздействием внешних космических объектов. После каждого из таковых, на Земле исчезало примерно от 15% до 90% всех живых организмов, включая микроорганизмы. Человечество приближается к шестому вымиранию, и главной его особенностью является то, что движение тектонических плит и падение астероидов на Землю тут не причем.

Издание The Guardian , которое опубликовало выдержки из научной работы, передает, что популяции более 40% насекомых уже сокращаются, треть из них находится под угрозой исчезновения, а общая масса насекомых сокращается на 2,5% каждый год.

«Если вымирание насекомых нельзя остановить, — это катастрофически отразится как на экосистеме планеты, так и на выживании человечества», — сказал один из авторов исследования, представитель Университета Сиднея Франциско Санчес-Байо.

Больше всего исчезновение насекомых отразится на птицах, земноводных и рыбах, поскольку им будет нечем питаться, а первыми на очереди к полному вымиранию стоят бабочки и мотыльки. Сообщается, что в период с 2000-го по 2009-й популяция бабочек на полях в Англии сократилась на 58%, что является рекордным показателем. Под серьезной угрозой также пчелы и жуки.

Чтобы избежать катастрофических последствий для других видов и всей экосистемы, ученые советуют срочно изменять методы производства продуктов, поскольку главной угрозой для существования насекомых являются развитие агрокультуры и массовое использования пестицидов.

Как простейшее доказательство результатов научной работы, Франциско Санчес-Байо вспомнил свое недавнее 700-километровое путешествие по Австралии, когда ему ни разу не пришлось омывать лобовое стекло после столкновения с насекомыми. «Ранее вы должны были делать это постоянно», — сказал исследователь.