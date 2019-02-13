Минское «Динамо» проиграло худшему клубу КХЛ, хотя вело в две шайбы

/ Спорт
Просмотров: 49

Хоккеисты белорусского клуба провели выездной матч в Братиславе, где уступили местному клубу «Слован».

Минчане вели со счетом 2:0 после шайб Пулккинена на 8-й минуте и Парфеевца — на 13-й. К 24-й минуте счет уже был равный: у словаков отличились Червени и Слобода. Победную шайбу на 47-й забил Таффе.

«Слован» занимает последнее 25-е место в КХЛ, а динамовцы — 24-е. Между клубами семь очков.

В следующий раз минчане сыграют 15 февраля в Риге. Ближайшая домашняя игра пройдет 17-го против «Сочи».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск ХК Слован КХЛ новости Словакии Город: Братислава

Другие материалы на эту тему:

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

Горди Дуайер об отставке не думает: «У меня есть контракт»

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Динамо» проиграло 9 матчей в предсезонке, но главный тренер доволен

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

«Денег хватит». «Динамо» в КХЛ ставит на качественных игроков и молодежь

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран

Постой, паровоз. «Динамо» попытается найти у «Локомотива» стоп-кран