Минское «Динамо» проиграло худшему клубу КХЛ, хотя вело в две шайбы

Хоккеисты белорусского клуба провели выездной матч в Братиславе, где уступили местному клубу «Слован».

Минчане вели со счетом 2:0 после шайб Пулккинена на 8-й минуте и Парфеевца — на 13-й. К 24-й минуте счет уже был равный: у словаков отличились Червени и Слобода. Победную шайбу на 47-й забил Таффе.

«Слован» занимает последнее 25-е место в КХЛ, а динамовцы — 24-е. Между клубами семь очков.

В следующий раз минчане сыграют 15 февраля в Риге. Ближайшая домашняя игра пройдет 17-го против «Сочи».