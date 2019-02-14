Продюсер Би-би-си заявил о постановочных сценах после химатаки в Сирии

Риам Далати сообщил в Twitter, что сцены в госпитале после химической атаки в сирийском городе Дума были постановочными.

«Спустя почти шесть месяцев расследования я могу подтвердить без тени сомнения, что сцены в госпитале Думы были постановочные. Погибших в больнице не было», — написал Далати.

Он также подчеркнул, что химатака была, но использовался не зарин.

«Атака была, зарин не использовался, но мы должны дождаться, когда Организация по запрещению химического оружия подтвердит, использовался хлор или нет. Однако все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта», — утверждает Далати.