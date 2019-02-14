СК установил причастность белоруса к заказным убийствам в Украине

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Главное следственное управление предъявило обвинение в совершении особо тяжких преступлений уроженцу Ушачского района, участнику «банды Мариянчука».

По сообщению пресс-службы СК, сотрудники ГУБОПиК МВД весной 2018 года задержали 49-летнего уроженца Витебщины, который был судим за убийство в 1994 году, а в конце 2000-х — за вымогательство и разбой в Барановичском районе. В 2008 году мужчина также подозревался в совершении убийства на территории Украины, однако собрать необходимую доказательственную базу не удалось

Спустя десять лет, в рамках дополнительной проверки обстоятельств приостановленного уголовного дела и в результате эффективного взаимодействия с украинскими правоохранителями, следователям удалось добыть доказательства совершения жителем Ушачского района особо тяжких преступлений в период с 2001 по 2002 годы в составе банды Василия Мариянчука, в том числе:

  • умышленное убийство адвоката;
  • приготовление к убийству следователя прокуратуры Галины Климович в Одессе, которая была руководителем следственной группы по «делу Мариянчука», а в результате безуспешной операции — покушение на убийство двух и более лиц;
  • умышленное убийство мужчины и покушение еще на одного с целью инсценировки их причастности к приготовлению к убийству Галины Климович;
  • грабеж в отношении семейной пары, занимавшейся обменом валюты в Одессе, в результате которого участники банды похитили сумму, эквивалентную на тот момент порядка 20 тысячам долларов;
  • умышленное убийство участника банды, который давал показания следователям по делу Мариянчука;
  • незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
  • незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ по месту жительства в Ушачском районе.

Специалисты ГКСЭ установили совпадение генотипа обвиняемого с генотипом, выявленным на изъятых в ходе осмотров мест происшествия предметах одежды, выброшенных после совершения преступления.

Материалы уголовного дела готовятся для передачи обвиняемому для ознакомления. После завершения данной процедуры будет принято решение о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд.

С 1994 по 2005 годы бандой Василия Мариянчука совершено более 60 преступлений: 28 умышленных убийств, 9 покушений на убийства, 13 разбойных нападений, похищения людей, вымогательство и бандитизм. Уже находясь в местах лишения свободы, Мариянчук давал указания подчиненным на физическое устранение неугодных.

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Тэги: банда убийство Беларусь-Украина банда Мариянчука Персона: Василий Мариянчук Город: Ушачи

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