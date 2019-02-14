Иностранец домогался гродненскую школьницу в лифте

Милиция задержала азербайджанца спустя полтора часа после инцидента благодаря камерам видеонаблюдения на фасаде одного из домов по улице Ольшанка.

По данным областного УВД, несовершеннолетняя Анжела зашла в лифт своего дома, но следом за ней забежал незнакомый мужчина. Со слов девушки, он щипал ее за грудь, опускал руки вниз живота и несколько раз ударил по ягодицам.

Задержанный не согласился с обвинением. По его словам, девушка заинтересованно посмотрела в его сторону и выразила к нему свою симпатию. Свою вину он так и не признал.

Родители Анжелы заявили иск о взыскании с обвиняемого 500 рублей компенсации морального вреда, обосновав свои требования тем, что их дочь испытала страх, до настоящего времени боится ездить в лифте. Требования удовлетворены в полном объеме.

Суд Октябрьского района Гродно назначил иностранцу три месяца ареста.