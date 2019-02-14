Могилевская журналистка потребовала привлечь к ответственности сотрудника милиции

Алина Скребунова обратилась в Следственный комитет и УВД Могилевского облисполкома, требуя привлечь к ответственности сотрудника милиции, нарушающего, по ее мнению, конституционное право на распространение информации.

Журналистка Алина Скребунова. Фото: Мspring.online

По сообщению БелаПАН , в ноябре 2018 года сотрудник Ленинского РОВД Могилева майор милиции Евгений Славников составил на Скребунову и оператора Михаила Аршинского протоколы за «незаконное создание продукции СМИ». Журналлистка осуществляла интервьюирование граждан для сюжета, размещенного в сентябре в разделе «Объектив» телеканала «Белсат».

Поскольку КоАП не предусматривает административной ответственности за участие в «незаконном изготовлении продукции СМИ», суд Ленинского района дважды возвращал в милицию протоколы для устранения выявленных недостатков. В итоге двухмесячный срок привлечения журналистов к административной ответственности истек.

«Славников в период с октября по ноябрь 2018 года задействовал огромное количество людей и средств, чтобы обеспечить явку меня и Аршинского в РОВД, но, как оказалось, все это было совершенно бесполезно. По различным адресам наших родственников и знакомых в Могилеве каждую неделю приходили милиционеры и интересовались нашим местонахождением, в кустах под домами устраивались засады на меня и на Аршинского милиционерами в штатском, соседи и родственники опрашивались без протоколов и под выдуманными предлогами, не соответствующими действительным целям сотрудников милиции. Вся эта работа изначально была бессмысленной, а то, что дело против нас закрыто за истечением срока привлечения к ответственности и что суд дважды вернул дело назад в РОВД на исправление ошибок, свидетельствует о том, что Славников истратил государственные ресурсы впустую, он совершал необоснованную и бессмысленную работу на протяжении двух месяцев», — пишет в своих жалобах журналистка.

Помимо обвинения в бессмысленном расходовании сотрудником Ленинского РОВД Славниковым государственных средств, попытке привлечь к ответственности за правонарушение, которое отсутствует в КоАП, Скребунова обвинила милиционера в нарушении ее прав на беспрепятственное распространение информации, закрепленное в статьях 33 и 34 Конституции.