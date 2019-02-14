«Белавиа» продает билеты вдвое дешевле

Билеты нужно покупать в обе стороны, период путешествия — по 31 марта.

Так, цена билетов в Вильнюс и назад стоит 44 евро, Варшаву — 70, Ригу — 99, Батуми — 117, Тбилиси — 128, Берлин — 128, Прагу — 130, Белград — 148, Тель-Авив — 167, Барселону — 175, Париж — 188, Лондон — 197. В акции участвуют все направления кроме Бейрута, включая города России, Украины и Казахстана.

Билеты по сниженным тарифам будут продаваться только 14 февраля. Их нельзя сдать или обменять.