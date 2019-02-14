В Виннице отменили концерты студии Зеленского

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Шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил, что вынужден отменить концерты студии «Квартал 95» в Виннице из-за того, что в местном Доме офицеров отказали в аренде концертного зала.

Зеленский заявил в Facebook, что концерт должен был состояться в День святого Валентина, 14 февраля, и на нем ожидался аншлаг. Всего в Виннице должны были пройти два концерта студии.

В эфире ТСН представитель винницкого Дома офицеров Наталья Колодяжная заявила, что по закону Украины отдельным кандидатам на пост кандидата Украины или их представителям запрещено посещение воинских частей и формирований, к которым относится и Дом офицеров.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта.
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Тэги: Квартал 95 шоумен выборы в Украине Персона: Владимир Зеленский Город: Винница

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