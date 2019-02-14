Суд обязал Чижа выплатить Япринцеву 3,2 тысячи рублей

Минский городской суд оставил в силе решение суда Центрального района Минска по иску Владимира Япринцева к Юрию Чижу. Иск на 1960 рублей удовлетворен, с учетом госпошлины и компенсации юридических расходов Чиж должен Япринцеву 3208 рублей. Решение суда вступило в силу.

В иске, поданном юристами Владимира Япринцева к бывшему партнеру Юрию Чижу, речь идет о деньгах за проданные акции логистической компании ЗАО «Аскарготерминал», сообщает TUT.by . Сделка по продаже долей в компании, которой владели Владимир Япринцев (60%) и Светлана Чиж (40%), супруга Юрия Чижа, была совершена 11 августа 2015 года, в день задержания Япринцева. Деньги на счет Япринцева поступили несколькими платежами, в общей сумме чуть больше 100 тысяч долларов в эквиваленте. В момент зачисления денег на счет он уже был в СИЗО, и, по ранее сообщавшейся информации, все имущество и счета были арестованы, но деньги оказались сняты.

Бухгалтер «Трайпла» Элеонора Левкина, имевшая доверенность на операции со счетом и от Япринцева, и от Чижа в суде подтвердила, что деньги со счета Япринцева снимала наличными по поручению Юрия Чижа и передавала ему — около 86 тысяч долларов и 45 тысяч в августе и сентябре. Сам владелец счета ей таких указаний не давал. Еще трижды суммы по 40 тысяч долларов она переводила на счет ООО «Крокус моторс» для погашения задолженности за автомобиль Bentley, купленный Казбеком Япринцевым.

По пояснениям Юрия Чижа, которые он давал в ходе проведения проверки УВД Партизанского района Минска, средства со счета Япринцева-старшего он передал кредиторам сына Япринцева, российским бизнесменам Иосифу Аксентьеву и Михаилу Мамиашвили.

«Эти средства были переданы в счет долга по договоренности между Владимиром Япринцевым, Чижом, Мамиашвили и Аксентьевым. Юрий Александрович пытался „понизить градус“ и урегулировать вопрос давления», — пояснил адвокат Чижа Иван Дударев. Более того, отметил он, переданная сумма была больше снятой — Чиж добавил и собственные средства. При этом подтвердить даты и сам факт передачи средств Аксентьеву сторона ответчика не смогла, на что обращала внимание и судья.

При этом адвокат признавал, что до сих пор точно не установлено, кто, сколько и кому именно должен. Сумма варьируется от 15 до 33 млн долларов.