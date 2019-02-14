На «Интеграле» приостановили демонтажные работы из-за гибели рабочих

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Департамент государственной инспекции труда проинформировал предприятие, что организации-подрядчику выдано предложение о запрете выполнения демонтажа в связи с нарушением правил и норм охраны труда при проведении работ на объекте.

По сообщению агентства «Минск-Новости», ДГИТ совместно с СК проводят специальное расследование. Его итоги будут объявлены после изучения обстоятельств трагедии и проведения экспертизы, на что может понадобиться более месяца.

Двое рабочих погибли на «Интеграле» из-за обрушения стены

При демонтаже незавершенного производственного корпуса предприятия обрушилась часть стены кирпичной кладки. Демонтаж выполняла сторонняя организация по договору подряда. Из-за инцидента погибли два человека.
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Тэги: Интеграл обрушение стены гибель рабочих Город: Минск

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