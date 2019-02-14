Глава Россельхознадзора пожаловался на работу белоруса Назаренко в ЕЭК

Сергей Данкверт выразил недовольство деятельностью бывшего главы Госстандарта Беларуси, а ныне члена Коллегии по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко.

Об этом Данкверт рассказал по время встречи с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, директором департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иваном Смильгинем, сообщает TUT.by .

Встреча состоялась в Москве и стала продолжением работы сторон в рамках урегулирования существующих вопросов в части взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Стороны также отдельно отметили необходимость скорейшей разработки на уровне Комиссии ЕЭК процедуры, регламентирующей введение странами — поставщиками продукции самоограничений на предприятия, которые поставляют недоброкачественную и/или небезопасную продукцию в страну — член Союза. При наличии такой процедуры Беларусь могла бы самостоятельно вводить ограничения на свои предприятия, поставлявшие в Россию продукцию, которая, согласно лабораторным исследованиям, не отвечала ветеринарно-санитарным требованиям, считают в Россельхознадзоре.