Минздрав отзывает с рынка содержащие фенспирид лекарственные средства

/ Общество
Просмотров: 162

Из продажи изымаются лекарственные препараты, предназначенные для лечения заболеваний дыхательных путей, в комплексной терапии бронхиальной астмы, а также респираторных явлений при кори, коклюше и гриппе.

Под запрет попали сироп и таблетки «Инспирон», «Фенспирид», «Эреспал», сироп «Сиресп» и другие препараты, содержащие фенспирид, сообщает БелаПАН.

Соответствующее решение было принято, исходя из новых данных по безопасности, которые получили в ходе дополнительных доклинических испытаний, показывающих вероятность риска развития аритмии.

Ранее французский производитель «Эреспала» отозвал препарат со всех рынков.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Фенспирид Инспирон Эреспал Минздрав

Другие материалы на эту тему:

Глава Минздрава назвал коррупцию главной проблемой отрасли в 2018 году

Глава Минздрава назвал коррупцию главной проблемой отрасли в 2018 году

За реконструкцию Гомельской детской больницы президент обещал спросить с Жарко

За реконструкцию Гомельской детской больницы президент обещал спросить с Жарко

Коррупция в Минздраве. Что известно о громком уголовном деле

Коррупция в Минздраве. Что известно о громком уголовном деле

Жарко о коррупции в Минздраве: если бы я знал, то были бы меры приняты еще тогда

Жарко о коррупции в Минздраве: если бы я знал, то были бы меры приняты еще тогда