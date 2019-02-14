Минздрав отзывает с рынка содержащие фенспирид лекарственные средства

Из продажи изымаются лекарственные препараты, предназначенные для лечения заболеваний дыхательных путей, в комплексной терапии бронхиальной астмы, а также респираторных явлений при кори, коклюше и гриппе.

Под запрет попали сироп и таблетки «Инспирон», «Фенспирид», «Эреспал», сироп «Сиресп» и другие препараты, содержащие фенспирид, сообщает БелаПАН .

Соответствующее решение было принято, исходя из новых данных по безопасности, которые получили в ходе дополнительных доклинических испытаний, показывающих вероятность риска развития аритмии.

Ранее французский производитель «Эреспала» отозвал препарат со всех рынков.