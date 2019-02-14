БАТЭ – «Арсенал»: на победе борисовчан можно хорошо заработать

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В четверг, 14 февраля, на «Борисов-Арене» пройдет первый матч противостояния борисовского БАТЭ и лондонского «Арсенала» в рамках стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Фото pixabay.com

Букмекеры фаворитом сегодняшнего матча называют «канониров». Это означает, что в случае победы БАТЭ (была же неожиданная виктория над «Баварией»), поставивший на «желто-синих» может обогатиться.

Вот какие коэффициенты поставлены на борисовчан и лондонцев:

  • победа БАТЭ – 8.25-9.15;
  • ничья – 5.10-5.50;
  • победа «Арсенала» – 1.34-1.44.

Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 20:55.

Руководство и тренерский штаб «желто-синих» заявляют, что команда мотивирована на достойную игру и готова дать бой номинальному фавориту пары.
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Тэги: Лига Европы БАТЭ ФК Арсенал-Лондон

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