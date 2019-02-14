Вопрос отмены роуминга в Союзном государстве могут решить только Путин и Лукашенко

Поскольку вопрос с отменой роуминга между Россией и Беларусью на уровне профильных министерств решить не удается, дискуссию следует перевести на более высокий уровень — руководства двух государств.

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Как заявил Такое мнение высказал 14 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, «к сожалению, белорусская сторона прислала нам ответные предложения, серьезно скорректировав наш план, который ведет, по нашим оценкам, к снижению цен на 25-30%, но не приводит к отмене роуминга, как мы его понимаем, — это бесплатные входящие звонки для абонентов России и Беларуси — пока, к сожалению, мы договориться не можем», передает радио «Говорит Москва» .

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-и во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.