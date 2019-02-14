Власти не дают брестчанам протестовать против строительства аккумуляторного завода

В Бресте местная власть запретила проведение митингов против строительства аккумуляторного завода. По два митинга планировались на 16 и 17 февраля на площадке у сцены в парке Воинов-интернационалистов, которая определена чиновниками для проведения массовых мероприятий.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, в ответе Брестский горисполком сообщил о недопустимости проведения митингов в связи с проведением на этой площадке запланированного ранее конкурса военно-патриотической песни.

«Нет сомнения, что такие «запланированные ранее» мероприятия власти проводят, чтобы не допустить акций протеста против завода», — заявил правозащитник.

Общественная кампания против строительства аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 56 митингов, 12 пикетов и восьми демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля митинг «Брестчанки против свинца», на который собралось около двух тысяч человек.

Противники предприятия собираются с 25 февраля каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте.