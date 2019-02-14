Весна пришла в феврале – уже на днях воздух прогреется до +10°С
Многие белорусы, не переносящие морозную погоду, не могут нарадоваться – в феврале стоит весенняя погода.
По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели не по сезону теплая погода на территории страны сохранится.
Так, ночью 15 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а утром и днем республика окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела.
Ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшие осадки, в основном дождь.
Ночью и утром в большинстве районов страны, днем (местами) сгустится туман. В отдельных районах – слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный.
Столбик термометра опустится ночью до шести градусов мороза, а днем максимально поднимется до шести градусов тепла.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.
На выходных (16-17 февраля) влияние на погоду в республике окажет обширный теплый антициклон с центром над Балканами.
Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами сгустится туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха:
- минимальная ночью -3..+3°С;
- максимальная днем +1..+8°С (по юго-западу воздух прогреется до +9..+10°С).