Весна пришла в феврале – уже на днях воздух прогреется до +10°С

Многие белорусы, не переносящие морозную погоду, не могут нарадоваться – в феврале стоит весенняя погода.

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По прогнозам синоптиков, до конца текущей недели не по сезону теплая погода на территории страны сохранится.

Так, ночью 15 февраля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, а утром и днем республика окажется под влиянием малоактивного фронтального раздела.

Ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, утром и днем местами небольшие осадки, в основном дождь.

Ночью и утром в большинстве районов страны, днем (местами) сгустится туман. В отдельных районах – слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер западный умеренный.

Столбик термометра опустится ночью до шести градусов мороза, а днем максимально поднимется до шести градусов тепла.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

На выходных (16-17 февраля) влияние на погоду в республике окажет обширный теплый антициклон с центром над Балканами.

Существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами сгустится туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

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