Умер народный артист Сергей Захаров

В День всех влюбленных в Москве ушел из жизни советский и российский эстрадный певец (баритон) и актер, народный артист РФ Сергей Захаров.

Фото с сайта mskcc.ru

Он родился в семье военнослужащего 1 мая 1950 года в Николаеве.

Как сообщается, петь Захаров начал в пять лет. Во время службы в армии был ротным запевалой, принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей, пел в ВИА «Дружба» в Доме культуры строителей на Байконуре.

В 1974-м был удостоен первой премии на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше, став одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

В 1975-м снялся в одном из первых советских фильмов-мюзиклов «Небесные ласточки».

Помимо эстрадных песен и романсов, Захаров много внимания уделял оперному искусству.

На протяжении четырех лет принимал участие в качестве почетного гостя в программах Международного фестиваля «Славянский базар».

Занимался общественной деятельностью, помогал ветеранам петербургской сцены. Являлся заместителем председателя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. Возглавлял Всероссийский детский фестиваль «Маленькие звездочки».

Смерть настигла артиста в одной из московских клиник на 68-м году жизни. Причиной смерти называется сердечная недостаточность.