Задержанному гендиректору завода «Оптрон» грозит 15 лет колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон».

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Санкция статьи по этому коррупционному преступлению предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По данным следствия, 13 февраля гендиректор на рабочем месте получил от директора другого предприятия в качестве взятки денежные средства на сумму более 20 тыс. долларов за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Получение незаконного вознаграждения осуществлялось при пособничестве начальника службы безопасности и охраны общества, в отношении которого возбуждено дело по ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 430 УК (пособничество в получении взятки, в особо крупном размере). Расследование продолжается.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД, взятка, за которую был задержан гендиректор «Оптрона», составила 23,1 тыс. доллара. «По оперативной информации, это лишь пятая часть суммы, которую требовал руководитель исключительно в иностранной валюте», — отметила пресс-служба.

ОАО «Приборостроительный завод «Оптрон» — аккредитованная научная организация, которая находится в ведении Национальной академии наук Беларуси. Как сообщает сайт предприятия, «Оптрон» специализируется на разработке и изготовлении высокотехнологичной инновационной продукции в области механики и мехатроники, высокоэффективных изделий для предприятий агропромышленного комплекса, пожарного оборудования и персонального электрического транспорта. «Наличие современного оборудования и кадрового потенциала позволяет осуществлять полный замкнутый цикл от разработки до выпуска наукоемкой продукции», — сообщается на сайте.