ГАИ возьмет под усиленный контроль дорогу Р-28

Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме в пятницу-воскресенье на дороге Р-28.

По информации ГАИ столичного региона, за три дня планируется усиленно отработать дорогу Минск – Молодечно – Нарочь.

Как стало известно, в эти дни экипажи ДПС особое внимание уделят:

лихачам;

пьяным водителям;

бесправникам;

пешеходам- и велосипедистам-нарушителям.

Кроме этого, ГАИ проверит выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей).

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».