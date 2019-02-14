ГАИ возьмет под усиленный контроль дорогу Р-28

/ Общество
Просмотров: 365

Сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме в пятницу-воскресенье на дороге Р-28.

По информации ГАИ столичного региона, за три дня планируется усиленно отработать дорогу Минск – Молодечно – Нарочь.

Как стало известно, в эти дни экипажи ДПС особое внимание уделят:

  • лихачам;
  • пьяным водителям;
  • бесправникам;
  • пешеходам- и велосипедистам-нарушителям.

Кроме этого, ГАИ проверит выполнение правил перевозки пассажиров (в особенности детей).

Ранее Naviny.by писали, что на протяжении десяти дней (с 15 по 24 февраля) ГАИ будет проводить по всей стране республиканскую акцию «Сделаем дорогу безопасной!».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ГАИ

Другие материалы на эту тему:

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ две недели будет проводить спецмероприятие

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

ГАИ: система штрафных баллов направлена против злостных нарушителей

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

Истек срок давности. Инспектор ГАИ, сбивший пешехода, пока не наказан

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами

ГАИ Гродно выпустила календарь с «вредными» советами