Ранее судимый украл у минчанки 1 тыс. долларов и уехал на такси в Жлобин

В Жлобине задержан 49-летний ранее судимый мужчина, который в Минске украл у случайной знакомой 1 тыс. долларов.

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В заявлении в милицию пострадавшая сообщила, что познакомилась с неизвестным мужчиной в Минске, зашли в кафе, где выпивали спиртное.

После расставания девушка заметила, что из ее кошелька пропала тысяча долларов.

По словам потерпевшей, она несколько раз давала в руки новому знакомому свой кошелек, где находились две тысячи долларов.

Личность злоумышленника была установлена оперативно – спустя сутки он уже был доставлен в столицу для дальнейшего разбирательства.

За короткое время, подозреваемый спустил всю сумму денег на собственные нужды. В числе дорогих покупок – новый мобильник.