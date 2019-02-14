Депутат Воронецкий рассказал, как спасти суверенитет Беларуси

Беларусь продолжит продвигать в рамках ОБСЕ инициативу Александра Лукашенко о запуске нового Хельсинкского процесса, заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий на совместном заседании с постоянной комиссией Совета Республики по международным делам и национальной безопасности 14 февраля в Минске.

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«Речь идет об укреплении доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Это очень важно, поскольку сегодня в условиях конфронтации между Западом и Востоком, если наша страна не обеспечит мир, доверие и безопасность в нашем регионе, мы будем подвержены серьезным рискам, связанным с тем, что в условиях жесткого противостояния будет поставлен под угрозу и наш суверенитет. В условиях жесткого противостояния Беларуси будет трудно сохранять независимую и нейтральную политику по целому ряду вопросов», — считает парламентарий.

«Мы хотим в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ поднять эту тему, чтобы страны могли координировать усилия и взаимодействовать, чтобы обеспечить общий баланс в мире, и чтобы Беларусь активно участвовала в тех программах и проектах, которые сегодня в Европе отрабатываются», — добавил Воронецкий.

Председатель парламентской комиссии сообщил, что в конце апреля в Минске планируется провести конференцию на площадке ПА ОБСЕ, посвященную инициативе Китая «Один пояс, один путь».