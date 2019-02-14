Видеофакт. В Жлобине слепили снеговика-гиганта — его рост 9,15 м

В социальных сетях набирает популярность ролик, на котором видно, как семья строит снеговика.

Видео у себя на странице опубликовала Алина Ворочкина. По ее словам, рост снежного-гиганта составляет 9,15 метра.

«Стройка века» прошла в рамках конкурса #100кзаснеговика (за лепку самого высокого снеговика было обещано 100 тыс. российских рублей).

При строительстве не использовалась никакая техника - все делалось вручную, подчеркнула автор поста.





