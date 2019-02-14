Беларусь активизирует сотрудничество с Европарламентом

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Беларусь заинтересована в активизации сотрудничества с Европейским парламентом, заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий на совместном заседании с постоянной комиссией Совета Республики по международным делам и национальной безопасности 14 февраля в Минске.

Фото из Википедии

Развитие отношений с ЕС он считает одним из наиболее актуальных вопросов международного сотрудничества парламентариев.

«Мы сегодня, к сожалению, не смогли выстроить системные отношения с Европарламентом. Хотя контакты и взаимодействие у нас есть. Последний контакт с делегацией по связям с Беларусью ЕП у нас произошел в октябре прошлого года с руководителем этой группы Богданом Здроевским, который приехал сюда», — отметил Воронецкий.

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«То есть готовность к взаимодействию и сотрудничеству есть, тем не менее, вы знаете, что мы не являемся членами парламентского измерения «Евронест» и наши контакты не институционализированы», — добавил председатель комиссии.

По словам Воронецкого, «есть много вопросов, которые пока препятствуют более углубленному сотрудничеству с Европейским парламентом».

При этом депутат отметил позитивный опыт работы с другими европейскими региональными парламентскими организациями — ПА ОБСЕ, парламентскими измерениями Центрально-Европейской инициативы и Северного совета.

В этом году, подчеркнул Воронецкий, Беларусь намерена разработать и предложить принять на сессии ПА ОБСЕ резолюцию по вопросам прогнозирования в области науки, технологий и инноваций.
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Тэги: Беларусь-ЕС Европарламент Персона: Валерий Воронецкий

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