Фотофакт. В Гомеле троллейбус протаранил забор и чуть не въехал в жилой дом

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого троллейбус, следовавший по 19-му маршруту, произошла в Гомеле сегодня вечером на улице Б.Хмельницкого.

По информации региональной Госавтоинспекции (со слов водителя городского транспорта), троллейбус подрезал «Порше», и, чтобы избежать столкновения, водитель вынужден был резко сдать вправо.

В результате троллейбус протаранил забор и едва не врезался в жилой дом.

К счастью в ДТП никто не пострадал.