Фотофакт. В Гомеле троллейбус протаранил забор и чуть не въехал в жилой дом

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого троллейбус, следовавший по 19-му маршруту, произошла в Гомеле сегодня вечером на улице Б.Хмельницкого.

По информации региональной Госавтоинспекции (со слов водителя городского транспорта), троллейбус подрезал «Порше», и, чтобы избежать столкновения, водитель вынужден был резко сдать вправо.

В результате троллейбус протаранил забор и едва не врезался в жилой дом.

К счастью в ДТП никто не пострадал.

Ранее Naviny.by писали, что в деревне Глушнево (Гродненский район) водитель МАЗа, пытаясь избежать столкновения с трактором, на заснеженной дороге не справился с управлением и вылетел на обочину, снес забор, протаранив деревянный дом.
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Тэги: ДТП троллейбус Город: Гомель

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