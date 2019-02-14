Фотофакт. Лукашенко участвует в чаепитии с президентами России, Ирана и Турции

В ходе трехдневного визита в Россию Александр Лукашенко поучаствовал сегодня в Сочи в неформальной встрече с президентами России, Ирана и Турции Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото пресс-службы президента Беларуси

В пресс-службе официального белорусского лидера сообщили, что «встреча проходит в формате чаепития на территории санатория "Русь"».

В свою очередь в пресс-службе Кремля отметили, что президент РФ специально предусмотрел возможность встречи своего белорусского коллеги с президентами Ирана и Турции.